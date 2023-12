Monte Bove, croce ripristinata. La sindaca: "Torna un simbolo"

Con un’imponente operazione di squadra, che ha visti protagonisti il personale comunale, gli operai della ditta affidataria dei lavori, M.S. Costruzioni di Roma e l’elicottero Sky, sono terminati i lavori di ripristino della croce del Monte Bove, a Ussita. Dopo tre anni di lungaggini burocratiche, è tornata al suo posto. La croce, posizionata nel 1984 grazie all’impegno di don Angelo, parroco di Sorbo e di numerosi parrocchiani e volontari che, a spalle, la portarono in cima, era caduta nella primavera 2020 (già danneggiata dal sisma 2016, era caduta a causa del maltempo). Da sempre ha rivestito un valore altamente simbolico e identitario per tutta la comunità della valle ussitana. Per molti escursionisti che frequentano le nostre montagne è simbolo di sfida e stimolo per raggiungere la vetta del Monte Bove. Subito dopo la caduta, si era costituito un comitato spontaneo di cittadini per raccogliere fondi e donazioni e aiutare il Comune nell’obiettivo condiviso di procedere al suo ripristino. Le donazioni raccolte dal comitato e il contributo concesso dal Comune hanno consentito infatti il riposizionamento della nuova croce alta 8 metri e realizzata dalla ditta CMM di Morrovalle. "Rappresenta non solo un simbolo religioso, ma anche la tenacia, coesione e forza di volontà di una comunità che non intende arrendersi – afferma la sindaca Silvia Bernardini – ma anzi, nel guardare verso la cima del Monte, volge lo sguardo al futuro con la voglia di riappropriarsi della propria identità".