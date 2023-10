Monte Cavallo e Muccia tra dolce e salato

Trota e ciauscolo questo fine settimana. A Muccia, dalle 17, il piazzale delle scuole si trasforma in un’arena dei sapori con appetitosi street food accompagnati dallo Spritz made in Marca, con prodotti tipici quali Varnelli e i pregiati vini della cantina Coppacchioli Tattini. Domani invece, a Monte Cavallo, sempre dalle 17, andrà in scena il pregiato salume a pasta morbida raccontato da uno degli ultimi norcini storici ancora in attività.