Monte San Giusto, capanno in fiamme Ci pensano i pompieri

Paura in via Don Lorenzo Milani a Monte San Giusto, per un capanno in fiamme. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di giovedì nella struttura, che si trova vicina a una casa e che è utilizzata come magazzino di materiale vario. I vigili del fuoco sono accorsi da Macerata con tre autobotti e sono riusciti a spegnere le fiamme, che nel frattempo avevano già raggiunto anche una catasta di legna. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che l’incendio potesse propagarsi alla casa, vicinissima. Tutta l’area è stata messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta intossicata o ustionata dalle fiamme.