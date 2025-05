Monte San Giusto, cuore e salute: a teatro il cardiologo Massetti

"Prendersi cura del cuore è un gesto d’amore verso sé stessi e gli altri", ecco il tema al centro dell’incontro che si terrà oggi (21.15) al teatro Durastante di Mobte San Giusto. L’evento dal titolo "#curiamoilcuore", gratuito e aperto a tutti, sarà dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, organizzato con la Fondazione Dignitas Curae e la partecipazione del professor Massimo Massetti e degli specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. Un ritorno a Monte San Giusto per Massetti, insignito a giugno del 2023 della cittadinanza onoraria dal sindaco Andrea Gentili, in quanto il cardiologo ha vissuto gli anni dell’adolescenza nella cittadina maceratese. Un legame forte, tanto che lo scorso Massetti era stato protagonista nello stesso teatro, con don Mauro Cozzoli, per presentate il manifesto Dignitas Curae. Ora l’occasione sarà utile per illustrare le cause delle malattie cardiovascolari e dare consigli sullo stile di vita per ogni età. "Parleremo di salute del cuore, corretti stili di vita, alimentazione, sport – ha spiegato il sindaco Andrea Gentili – sintomi da non ignorare ed ecosostenibilità dei test diagnostici".