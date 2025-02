Monte San Giusto, incontri per difendersi da truffe e raggiri

"Insieme contro le truffe" sarà questo il tema dei due incontri formativi, il primo si terrà domani (16.30) al Circolo dell’Amicizia di Monte San Giusto, per fornire agli anziani gli strumenti utili a evitare truffe e renderli così soggetti meno vulnerabili ai tentativi di raggiro. L’iniziativa, si inserisce tra le azioni programmatiche del progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani messa in campo dal Comune di Monte San Giusto e va a potenziare le attività di socializzazione dedicate alla terza età.

"Gli incontri – sottolinea il vicesindaco Simona Scopetta – saranno incentrati sull’analisi dei profili comportamentali e sui raggiri più diffusi e offriranno suggerimenti su comportamenti da adottare nella vita quotidiana per non cadere vittima di truffa, sia in casa che per strada. La finalità è quella di rendere più consapevole la popolazione anziana, in particolare coloro che si trovano più isolati dal contesto sociale e parentale, e limitare la condizione di solitudine e fragilità".

Gli incontri si svolgeranno all’interno dei due centri di socializzazione dedicati agli anziani (il secondo appuntamento sarà il 15 marzo al circolo anziani "Mario Zengarini") e saranno condotti dall’ispettore della polizia di stato Claudio Tarulli, responsabile sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata, il maresciallo ordinario della locale stazione dei carabinieri Salvatore Marino e gli Istruttori del metodo globale di autodifesa donna protetta, Antonella Pizzolla e Lorenzo Castricini.