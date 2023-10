Monte San Giusto:. Marino al comando della stazione carabinieri

Novità alla stazione dei carabinieri di Monte San Giusto. Ha preso servizio in questi giorni, infatti, il nuovo comandante, il maresciallo ordinario Salvatore Marino (nella foto, primo da destra) precedentemente in servizio in Toscana. A portargli il saluto e il benarrivato del paese il sindaco Andrea Gentili che lo ha ricevuto a Palazzo Bonafede, accompagnato dal vicecomandante Stefano Avenia. Il sindaco ha colto l’occasione per esprimere a Marino gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità.