Monte San Martino e Caldarola,. Next Gen raddoppia

Doppio appuntamento con Next Gen, la rassegna dell’unione montana Monti Azzurri per avvicinare i giovani al mondo del teatro (la Generazione Z – i nati dal 1995 al 2010 – ha diritto all’ingresso gratuito e può partecipare a un concorso per vincere premi in denaro). Domani, alle 21 alla pinacoteca Ricci di Monte San Martino, va in scena "Le predilette", che muove da un tracciato testuale predisposto da Paola Marconi e Elisabetta Moriconi; è impostato in partitura per una voce cantante e due voci recitanti da Maurizio Boldrini. Ovvero la voce di Beatrice Bellabarba e quella delle attrici Serenella Marano e Monica Scalcon. Domenica, sempre alle 21 ma al teatro comunale di Caldarola, c’è "Ex Otl", spettacolo targato Minimo Teatro, con Giovanni Prosperi, Maurizio Boldrini, Roberto e Hector Ulises Passarella al bandoneon.