Monte San Martino, incarico prorogato alla dottoressa Cristallini

Garantita l’assistenza primaria nel Comune di Monte San Martino. A dare l’annuncio è l’Aziensa sanitaria. In attesa dell’assegnazione di un apposito incarico per l’assistenza primaria, i cittadini del Comune di Monte San Martino potranno fare affidamento sulle cure della dottoressa Carlotta Cristallini, a cui è stato prorogato il contratto di collaborazione da parte dell’Ast di Macerata.

"Da tempo nell’ambito del servizio sanitario nazionale si assiste alla carenza di personale medico nell’assistenza primaria, causata dalla scarsa partecipazione ai bandi per la copertura degli ambiti carenti a fronte dell’elevato numero di medici collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età – spiega l’Ast –. La direzione ha cercato in questo modo di garantire l’assistenza medica di base nel comune montano, caratterizzato da una particolare densità di popolazione anziana e da una viabilità poco agevole".