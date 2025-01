Montecassiano, 29enne trovato ubriaco al volante. Scattano la denuncia e il ritiro della patente

Al volante dopo aver alzato troppo il gomito, è finito nei guai un 29enne. L’altra notte, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un 29enne, incensurato e residente in zona, per guida sotto effetto di alcol. Il ragazzo, fermato a Montecassiano, in località Piane di Potenza, mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto al test dell’etilometro. È stato accertato così che guidava con un tasso alcolico nel sangue pari a 1,39 grammi per litro: ben oltre i limiti consentiti. Per lui, oltre alla denuncia alla procura, è scattato il ritiro immediato della patente di guida, per la conseguente sospensione che sarà disposta dalla prefettura. Il mezzo è stato affidato ad un’altra persona.