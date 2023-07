Montecassiano, Iniziati i Lavori per una Pista Pedo-Ciclabile da Sambucheto a Fontanelle

Un giro da Sambucheto a Fontanelle a piedi o in sella alla propria bicicletta. Sono iniziati in questi giorni, infatti, i lavori per la realizzazione del primo tratto della pista pedo-ciclabile che collegherà la frazione di Montecassiano a località Fontanelle. Questo primo tratto sarà lungo circa 3 chilometri e largo 2,5 metri. I lavori, secondo quanto ipotizzato dall’amministrazione, dovrebbero concludersi entro quest’anno. Nel frattempo è in corso l’iter amministrativo per la realizzazione del secondo tratto da località Fontanelle al capoluogo, con l’obiettivo di completare l’opera entro la primavera del 2024 con un tracciato complessivo di circa chilometri che renderà possibile passeggiare o pedalare in sicurezza. "Un’opera di mobilità leggera strategica per il nostro territorio che siamo sicuri incontrerà il gradimento della cittadinanza – spiega il sindaco Leonardo Catena –. Uno dei principali obiettivi di questo mandato che l’amministrazione si accinge a raggiungere. Abbiamo tanti lavori pubblici in corso e altri che devono partire. Stiamo raggiungendo risultati straordinari considerando il periodo difficile che stiamo attraversando. Tutto questo è frutto di un’attenta programmazione e pianificazione politico amministrativa. Con i fatti dimostriamo ogni giorno di far crescere Montecassiano".