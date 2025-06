Montecassiano, lavori agli impianti sportivi di San Liberato

Al via un importante intervento di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi di San Liberato a Montecassiano. Con un investimento complessivo di circa 950mila euro, lunedì prossimo prenderanno il via i lavori che mirano a migliorare le strutture esistenti e offrire agli atleti e agli appassionati spazi rinnovati e all’avanguardia: dal tennis al calcio. Il progetto si articolerà in due fasi. Da lunedì inizieranno i lavori per la sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio, che sarà rinnovato per garantire maggiore sicurezza e prestazioni ottimali. A seguire si realizzerà un campo da tennis indoor, con la costruzione di una nuova struttura coperta e il rifacimento completo del manto di gioco. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Limonta Sport di Erba (Como), azienda di riferimento nel settore delle superfici sportive, riconosciuta a livello internazionale per la qualità delle soluzioni tecnologiche. L’ammodernamento degli impianti conferma l’impegno dell’amministrazione nella promozione dello sport. "Abbiamo investito risorse importanti – ha commentato il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena –. Cercheremo prima possibile di mettere mano anche alla pista di atletica"