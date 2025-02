Montecassiano, respinto il ricorso contro la fabbrica di Pvc

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso contro 2 Star srl, Rr Italia spa e Centro Tubi Italia srl, aziende che producono tubi in Pvc a Vallecascia di Montecassiano.

Il caso era esploso nel 2020 quando le società avevano avuto l’autorizzazione per trasferirsi lì. I residenti, già provati dai resti della ex fornace e da altri stabilimenti, non avevano gradito. Contestando le autorizzazioni e sostenendo che la produzione potesse essere dannosa per la salute, con l’avvocato Gianfranco Borgani si erano rivolti al Tar. Ma in primo grado, il tribunale aveva respinto il ricorso. E nei giorni scorsi anche il Consiglio di Stato ha bocciato l’appello.

In particolare, condividendo le argomentazioni presentate dagli avvocati Giuseppe Giammusso e Pamela Montanari per le società, Leonardo Filippucci (foto) per il Comune di Montecassiano, Silvia Sopranzi e Franco Gentili per la Provincia, i giudici di Roma hanno ritenuto che la procedura avesse avuto un iter corretto, nel quale erano stati dati pareri favorevoli anche da Ast, Arpam e Soprintendenza. Inoltre alle società erano stati imposti campionamenti periodici, e nei 40 anni in cui avevano lavorato altrove non erano emersi problemi. Infine, la pericolosità per la salute non può essere ipotizzata, ma va documentata. Nel frattempo comunque la produzione è partita.