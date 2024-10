Montecchio all’inglese. L’Osimana si arrende

Montecchio Gallo

2

Osimana

0

K-SPORT GALLO: Cerretani, Di Pollina, Baruffi, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (al 86’ Notariale), Torelli (al 75’ Pizzagalli), Barattini (66’ Fiorani), Villanova (al 52’ Gurini), Sakay (al 38’ Magnanelli). All. Magi.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Bellucci, Calvigioni (al 56’ Bugaro) Patrizi, Marchesini (al 89’ Borgese), Micucci, Bambozzi (al 46’ Fermani), Minnozzi (all’82’ Gigli), Buonaventura (al 56’ Mafei), Alessandroni. All. Labriola.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 31’ Villanova, 51’ Peroni.

Note: ammoniti Patrizi, Nobili, Peroni, Magnanelli.

Partita di alta quota allo Spadoni. Montecchio che deve fare a meno di Perri (al suo posto Barattini che parte titolare dopo oltre un anno dall’infortunio) e almeno inizialmente di Nastase. Osimana pressoché in formazione tipo. Partita da subito combattuta ma le difese riescono sempre sopraffare gli attacchi, fino al 31’ quando in seguito a una serie di calci d’angolo per i locali, da una combinazione Carta-Baruffi scaturisce un cross: Villanova impatta di testa la palla, che sbatte sulla traversa e si infila in rete. L’Osimana cerca di reagire, ma il Montecchio Gallo sfonda ancora dalla sinistra: Barattini non riesce a insaccare. Secondo tempo e subito il "Peroni time" al 51’ con un missile terra aria dai 20 metri che si infila alla destra del portiere: 2-0 per la squadra di mister Magi. Al 10’ è Magnanelli a sfiorare il 3-0 con una bella conclusione da 25 metri. L’Osimana reagisce e ci prova dalla distanza con Fermani ma Cerretani è attento. Al 73’ bellissima combinazione Magnanelli, Peroni e Torelli che tira dal limite ma questa volta Santarelli ci mette una pezza. Sul ribaltamento di fronte è Alessandroni che impegna Cerretani. Partita che finisce 2-0 per i ragazzi di mister Magi che sciorinano una grande prestazione e legittimano un risultato giusto per quello che si è visto sul campo.