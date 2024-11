Montecchio capolista. Affonda la Sangiustese

SANGIUSTESE VP

0

K SPORT MONTECCHIO GALLO

1

SANGIUSTESE VP (4-4-2): Rossi; Morazzini, Lanza, Iommi (35’ st Di Giminiani), Pasqualini (29’ st Cresci); Marini (29’ st Bonifazi), Maquiesse (29’ st Crescenzi), Tarulli, Gaspari; Tulli, Grassi (29’ st Handzic). A disp: Sandroni, Baiocco, Formentini, Monceri. All. Giandomenico.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-4-2): Cerretani; Di Pollina, Nobili, Dominici, Baruffi; Gurini (47’ st Pizzagalli), Carta, Torelli, Peroni; Magnanelli, Barattini (25’ st Fiorani). A disp.: Vitiello, Notariale, Nastase, Nobili, Guglielmo, Giunti, Tirincanti. All. Magi.

Arbitro: Musumeci di Cassino.

Rete: 21’ st Peroni.

Note. Ammoniti: Tulli, Iommi, Maquiesse, Tarulli, Cresci, Morazzini (S). Angoli: 7-2.

VILLA SAN FILIPPO (MC)

Il gol di Peroni vale 3 punti e così la K Sport Montecchio Gallo sale in vetta assieme al Chiesanuova e condanna la Sangiustese alla terza sconfitta di fila. I rossoblù partono bene e si rendono pericolosi con Grassi. Poi il Montecchio Gallo prende le misure e si affaccia avanti. Annullato per fuorigioco il gol di Nobili. Sale in cattedra il portiere Rossi quando neutralizza la conclusione di Torelli. La formazione di Magi invoca il rigore per il fallo di mano di Iommi in area. La partita è viva e nel finale ci prova Morazzini, il difensore rossoblù disegna una traiettoria insidiosa che si perde di poco sul fondo. Le formazioni vanno negli spogliatoi sul risultato di partenza.

Si ricomincia e anche stavolta l’inizio è buono della formazione allenata da Giandomenico, da posizione difficile Tulli manca la deviazione. Al 20’ il risultato si sblocca quando il lancio di Carta mette in azione Peroni, l’attaccante si presenta davanti al portiere e lo supera con un tocco. Giandomenico cambia la formazione effettuando quattro sostituzioni. La Sangiustese si butta avanti e tenta il pareggio con Handzic e Tulli. Poi provvidenziale Carta, che evita guai. I rossoblù spingono e un avversario evita che il pallone arrivasse a Handzic.