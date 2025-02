Montecosaro, a teatro. Andrea Vitali e "Il sistema Vivacchia"

Lo scrittore Andrea Vitali sarà domani sera al teatro delle Logge di Montecosaro, alle 21.15. L’occasione è la quattordicesima edizione della rassegna "Parlare futuro" e l’incontro si inserisce nel tema generale scelto per quest’anno, "Siamo le parole che usiamo", un invito a riflettere sulla centralità del linguaggio come strumento di interpretazione e di trasformazione della realtà.

L’appuntamento è stato intitolato "Il sistema Vivacchia", riprendendo il nome dell’omonimo ultimo libro pubblicato da Andrea Vitali. L’autore, con humor e leggerezza, affronta temi scottanti come il rapporto del cittadino con il potere anche attraverso le avventure del maresciallo Ernesto Maccadò. Vitali, che in origine è un medico, ha intrapreso la carriera di scrittore nel 1990, vincendo diversi premi letterari in giro per l’Italia grazie ai suoi romanzi.

La rassegna, ospitata in diverse province, ha visto come ospiti anche il teologo Vito Mancuso, il botanico Stefano Mancuso e la linguista Vera Gheno.