Macerata, in fuga con la cocaina: arrestati tre uomini

Montecosaro (Macerata), 1 novembre 2024 – Tre arresti e almeno 76 grammi di cocaina sono stati sequestrati al termine di un blitz antidroga eseguito dalla polizia a Montecosaro Scalo. Ieri pomeriggio, 31 ottobre, intorno alle 16, gli agenti hanno inchiodato un’auto in fuga lungo via Roma, con a bordo due uomini.

In azione i poliziotti della Squadra Mobile di Macerata e del Commissariato di Civitanova. Per i reati di detenzione ai fini di spaccio in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale sono finiti in manette tre italiani di 42, 43 e 51 anni. I primi due sono stati catturati al termine di un inseguimento avvenuto sotto gli occhi di parecchie persone allarmate, lungo la provinciale Maceratese che attraversa la frazione di Montecosaro Scalo. Il terzo è il proprietario di un appartamento della zona, da cui i due entravano e uscivano, e dove sono stati trovati e messi sotto sequestro 70,6 grammi di cocaina. Per tutti la procura ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Il sequestro della polizia

Da tempo gli agenti stavano osservando gli spostamenti di un’auto con a bordo due uomini, residenti in provincia di Macerata, entrambi con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Un continuo e sospetto via vai il loro, da una abitazione di proprietà del terzo soggetto, il 51enne italiano come loro ma incensurato.

Le pattuglie li stavano controllando da tempo e intorno alle 16 di giovedì decidono di agire. Gli agenti sono in borghese e danno l’alt all’auto con a bordo i due quarantenni che, appena usciti dall’appartamento, si stavano allontanando. Alla vista della paletta della polizia i due reagiscono dandosi subito alla fuga, sperando così di farla franca. Comincia un inseguimento a tutta velocità tra le auto che termina con uno speronamento. Così la polizia riesce a intrappolare la vettura e a bloccare i due soggetti in fuga, oltre che a recuperare e sequestrare sei grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi già pronte per lo spaccio, che durante la fuga l’uomo seduto sul lato passeggero aveva gettato fuori dal finestrino, nel tentativo di sbarazzarsi della droga.

Ma l’operazione della polizia era stata coordinata e preparata con cura. Infatti in quegli stessi istanti, altro personale della Mobile e del Commissariato stava intanto effettuando una perquisizione domiciliare nell’abitazione che era diventata un punto di riferimento per i due, risultata di proprietà del 51enne che, alla vista degli agenti, ha deciso di consegnare spontaneamente la cocaina che custodiva in casa, un totale di 70,6 grammi avvolti nella carta stagnola. La droga è stata sequestrata insieme con un bilancino di precisione e del materiale necessario al confezionamento della sostanza stupefacente, trovati nell’abitazione a seguito della perquisizione.

Per tutti e tre gli uomini la procura ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in tribunale.

L’operazione di Montecosaro si è svolta nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a una attività d’indagine coordinata dalla procura di Macerata.