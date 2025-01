Montecosaro, corso di italiano per stranieri

È partito ieri il corso di italiano per stranieri organizzato dal Comune di Montecosaro con il Centro istruzione adulti di Macerata, nella ludoteca comunale. L’iniziativa è finanziata dal Fondo asilo migrazione e integrazione. È previsto anche un servizio di accoglienza per i figli dei partecipanti, con un’educatrice per i più piccoli. "Sono lieta che sia partito questo corso – ha detto l’assessore Stefania Lufrano – e che le partecipanti abbiano mostrato grande volontà di imparare o migliorare l’italiano. La lingua è lo strumento principale di integrazione". Il corso si svolge lunedì, mercoledì e venerdì. Informazioni allo 0733 770994.