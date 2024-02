montecosaro: inaugurata la nuova sede

Inaugurata a Montecosaro la sede della brasiliana Otb, leader mondiale dei marcatori con inchiostro invisibile per il settore moda e calzature. La ditta ha sede centrale a Franca, città dello Stato di San Paolo famosa per essere il cuore del distretto calzaturiero più importante del Sudamerica e uno dei più integrati al mondo. Presenti i titolari Adriano Bragagnolo e Osmar Trovo, insieme al responsabile commerciale Italia ed ai tecnici italiani e brasiliani appena reduci dal Micam di Milano, dove hanno presentato le principali novità che ruotano intorno ad un prodotto innovativo utilizzato dai principali marchi del lusso e dai più grandi produttori di calzature al mondo, presenti in America Latina, India, Portogallo e da oggi in Italia. La marcatura certificata con inchiostro Otb è applicabile in numerosi processi produttivi, tra cui taglio, preparazione, cucitura e montaggio, nei settori calzature, pelle e moda in generale. Il marcatore Otb, essendo dotato di inchiostro invisibile, è in grado di ottimizzare la produttività, abbattendo i costi e soprattutto la tempistica. Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi e gli ospiti presenti hanno potuto visionare la tecnologia Otb.