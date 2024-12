Montecosaro, maxi festa tra ricordi e risate per i neo 65enni

Ricordi e allegria al ritrovo dei 65enni montecosaresi. Nel 1999 per festeggiare i 40 anni i nati nel 1959 sono andati a San Marino. Nel 2009, per i 50 anni, a Ravenna. Nel 2019 festa casalinga con i neo sessantenni ai Due Cigni. Quest’anno il ritrovo è stato alla pizzeria Il Mulino di Montecosaro per l’ingresso nei 65 anni. Oltre quaranta i partecipanti a una serata segnata da ricordi, burle e discorsi di Vito, organizzatore degli eventi. Al termine sono stati serviti due maritozzi a forma di 6 e 5. La serata si è conclusa con la consegna di gadget e di un attestato che recitava "Nati nel 1959. Attestato di partecipazione alla pizzata di Santa Lucia dei 65enni montecosaresi. Con il patrocinio della casa di riposo Antonio Gatti di Montecosaro". Una chiosa condita da ilarità mista a nostalgia. E avanti verso un nuovo traguardo per i ragazzi del 1959.