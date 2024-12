Montecosaro, serata in musical

Al Cine-Moderno di Montecosaro Scalo questa sera alle 21.15 la compagnia teatrale Le Stelle (composta da oltre 35 elementi dai 6 ai 70 anni, nella foto), porta in scena in versione natalizia il musical "Forza venite gente". "Con questo spettacolo torniamo a Montecosaro – dice il presidente dell’associazione Il Borgo, Bruno Massaccesi – dopo una mini tournée di 8 date che ci ha visti protagonisti nei teatri delle Marche, in Piemonte e Abruzzo. Questa voltaversione natalizia con brani suonati dal vivo. Sarà sicuramente una piacevole sorpresa vederlo per la prima volta".

Ennio Ercoli