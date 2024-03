MONTECOSARO: STORE RINNOVATO

"Guerrino Style", il noto negozio di abbigliamento di Montecosaro Scalo, mercoledì ha riaperto i battenti nella nuova e confortevole versione ideata e seguita in ogni minima parte da Arianna e Fabiola, le ’padrone di casa’ della storica famiglia della moda. Il cliente, fin dall’ingresso, resta colpito dallo store, che mostra un effetto elegante, moderno e nello stesso tempo strutturato in modo da rendere l’esperienza di acquisto piacevole ed estremamente personalizzata. "Ringraziamo tutta la nostra affezionata clientela che è voluta essere presente a questa apertura - hanno dichiarato Fabiola e Arianna -. Si tratta di un nuovo slancio che abbiamo voluto per il nostro store, che appare elegante, raffinato e molto pratico, rimanendo comunque nel solco delle radici e della storicità di ’Guerrino Style’. Ci teniamo in modo particolare ad avere un rapporto familiare con la clientela, alla quale assicuriamo, oltre che tutte le attenzioni nel nostro store, diverse iniziative e un continuo aggiornamento social sulle migliori proposte del momento".

Nella foto il sindaco Malaisi, il parroco don Lauro, Fabiola e Arianna di Guerrino Style.