Montefano, divieto di transito notturno per motorini e motocicli

Niente più rumori molesti di motorini e motocicli che corrono di notte lungo le strade cittadine a turbare il sonno delle persone. L’amministrazione comunale di Montefano ha dichiarato loro guerra pur di garantire il quieto vivere ed il riposo della popolazione, specie le fasce deboli, quali minori, anziani e disabili che lamentano difficoltà nel sonno anche a causa delle elevate temperature che si registrano. Ecco, quindi, che appellandosi alle norme del Codice della strada, è scattato il divieto – valido sino alla fine di settembre – di transito dalla mezzanotte sino alle 4 per tutti i ciclomotori e motocicli in via Veragra. "E’ un provvedimento – commenta il sindaco Barbieri – finalizzato a garantire la tutela dei cittadini in genere, in particolare dei residenti nel centro abitato ed è per questo che, di concerto con il responsabile del settore e dopo vari sopralluoghi effettuati dal Comando di polizia locale, abbiamo cercato di individuare alcune vie, aree e zone nel territorio comunale in cui limitare il transito dei ciclomotori e motocicli. Via Veragra, in effetti, costituisce una zona densamente abitata dalla popolazione staticamente più anziana del paese". L’Ufficio Tecnico comunale è già al lavoro per apporre la necessaria segnaletica per regolamentare il transito dei veicoli a motore, in particolare, appunto, quelli considerati più rumorosi, e cioè i ciclomotori e i motocicli.