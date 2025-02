Montefano, gli alunni all’Avulss. Una giornata di giochi con i nonni

Si sono incontrati ancora il gruppo delle persone anziane che frequentano abitualmente il centro ricreativo dell’Avulss di Montefano, e gli scolari della scuola primaria Olimpia nell’ambito della campagna nazionale "Libriamoci", che ha lo scopo di stimolare il piacere di leggere. Lunedì e mercoledì alcune classi sono andate nella sede dell’Avulss, alla Casa delle associazioni, dove gli anziani presenti hanno letto ai bambini parte di alcuni libri seguiti da momenti di condivisione con domande reciproche. La presidentessa dell’associazione, Giuseppina Monti, ha voluto ringraziare di cuore gli alunni e gli insegnanti per la collaborazione e per aver scelto "i nostri nonni" per questa iniziativa, alla quale i bambini hanno partecipato con tanto interesse. L’impegno reciproco è di poter portare avanti futuri progetti insieme, poiché uno degli obiettivi da promuovere è proprio quello di rafforzare il contatto intergenerazionale.