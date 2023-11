Montefano, il ritorno di Mazzamurello

Grande successo domenica a Montefano per la terza edizione di "Halloween Infernale", dal titolo "Il ritorno di Mazzamurello". Lo spiritello, figura della tradizione folkloristica marchigiana, è apparso nel teatro La Rondinella di Montefano e ha dato il via a vampiri e mostri nelle strade del paese. La storia di Mazzamurello è stata scritta e diretta da Marco Bragaglia con la direzione artistica di Valentina Pigliapoco, e ha visto avvicendarsi tra vie e piazze le performance aeree e di fuoco della Zandella e di danza acrobatica a cura della Virtus Acrobatic Team di Macerata, con la musica delle Tamburine di Montecassiano che hanno guidato il corteo di bambini per il paese. Tutto esaurito in teatro, e vie gremite da oltre 500 persone. "Un pomeriggio emozionante – ha commentato il sindaco Angela Barbieri – per grandi e bambini. Vedere Montefano animata da tante performance, il teatro e le vie gremiti, fuochi, musica, luci e colori ci ha dato un’enorme soddisfazione. Ringrazio l’associazione La Rondinella e il presidente Marco Bragaglia per l’impegno e la professionalità con cui si dedicano alle iniziative che animano la nostra cittadina". E per l’anno prossimo gli organizzatori assicurano nuove sorprese.