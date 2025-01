Montefano, l’analisi di Amadio: "Pagato il doppio svantaggio"

"Purtroppo abbiamo pagato nel primo tempo il doppio svantaggio su situazioni di contropiede e ci ha penalizzato nel resto della gara, dove abbiamo provato a rimanere in partita ma non ci siamo riusciti". Commenta così Peppino Amadio, tecnico del Montefano, la sconfitta interna per 1-3 contro il Tolentino. "L’approccio della squadra ad inizio partita è stato quello corretto – dice il tecnico viola –, perché abbiamo cercato di imporre il gioco e costringere il Tolentino a giocate difficili. Purtroppo – prosegue – nelle uniche situazioni concesse abbiamo subito gol, e questo ci ha penalizzato fortemente perchè ci ha tolto molte energie mentali. Sono contento però per la reazione nel finale di gara con il gol e la voglia di tutti i ragazzi di provarci fino alla fine". Complici alcuni errori individuali significativi, il Montefano si è ritrovato sotto per tre reti ad inizio ripresa, prima del gol di Alla che non è bastato a riaprire la gara, arrivato solo a pochi minuti dalla fine. "Questa partita ci deve servire da lezione per il resto del girone di ritorno, dove ci aspettano battaglie ogni domenica – afferma il mister del Montefano –, perché può accadere una giornata poco fortunata, ma ci alleneremo al meglio per evitare che succeda nuovamente. Dovremo essere bravi a ripartire subito portandoci dietro la consapevolezza che la squadra sta crescendo sotto l’aspetto della prestazione – conclude Amadio –, ma per poter ottenere risultati positivi bisogna innanzitutto limitare errori come accaduto domenica".

m. n.