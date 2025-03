Montefano riceve a Roma la "Bandiera sostenibile"

Il Comune di Montefano ha ricevuto la "Bandiera sostenibile" 2025: il prestigioso riconoscimento è stato consegnato all’assessore Nicola Caporaletti a Roma, in occasione della terza assemblea nazionale della Rete, che si è tenuta nei giorni scorsi al Museo dell’Ara Pacis di Roma. Si tratta di un premio simbolico concesso sulla base delle politiche sostenibili messe in atto dall’Amministrazione comunale, fra cui il Consiglio Comunale dei Ragazzi con l’obiettivo di avvicinare i giovani studenti alla vita amministrativa. "Oggi è una giornata di festa ha commentato l’assessore Caporaletti, ma voglio portarvi a riflettere su un dato che, da giovane amministratore, mi preoccupa profondamente: la crescente assenza delle nuove generazioni nelle pubbliche amministrazioni. Secondo un sondaggio del Consiglio Nazionale dei Giovani, il 65% degli italiani vorrebbe più giovani nelle amministrazioni; tuttavia, all’atto pratico, accade il contrario. Le cause? La preferenza per un candidato più adulto rispetto a uno più giovane, anche se maggiormente preparato, indennità molto limitate o talvolta non erogabili dai Comuni per mancanza di fondi, che impediscono a un giovane, soprattutto nei piccoli Comuni, di dedicarsi pienamente all’amministrazione".

Antonio Tubaldi