Montefano si unisce alla musica, spettacolo itinerante e concerto con la Banda Città

A Montefano si è celebrata la musica con uno spettacolo itinerante. "Mi unisco al plauso dei montefanesi – ha commentato il sindaco Angela Barbieri – per questo evento, sempre bello e partecipato". Nel giardino della Comunità dei Servi di Maria si sono esibiti nel saggio finale gli allievi della Scuola Civica di Musica e successivamente a rallegrare la festa ci ha pensato la Junior Band e la Banda Città di Montefano con un concerto nel luogo in cui sorge la casa natale di Marcello Cervini degli Spannocchi, passato alla storia come Papa Marcello II. L’evento si è infine spostato in piazza Bracaccini, con le esibizioni del Coro Oddo Marconi (che per l’occasione ha collaborato con il Coro Tourdion Ensemble di San Severino Marche) e delle voci bianche del Coro "Do Re Mi".