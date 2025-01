Montefano, sul palco gli studenti con "Nativi digitali"

"Nativi Digitali in scena" è il titolo dell’evento organizzato dalla Ssd Montefano calcio in collaborazione con il Dipartimento dipendenze patologiche di Macerata e il plesso scolastico di Montefano. L’incontro si terrà giovedì prossimo alle 21 nel teatro "La Rondinella" di Montefano. I ragazzi delle classi seconda C e seconda D della scuola secondaria di primo grado Falcone e Borsellino di Montefano saranno gli attori principali della serata, per approfondire temi attuali e delicati come la dipendenza da tecnologie e dispositivi elettronici.

Interverranno gli specialisti del settore per illustrare e ampliare gli importanti concetti da veicolare. L’ingresso è gratuito. Si consiglia la prenotazione all’edicola Paolo Accattoli o tramite Alfredo Camilloni al numero 335.1289739.