Montefano torna alla vittoria. S’interrompe la lunga striscia positiva del Castelfidardo

1

CASTELFIDARDO

0

(3-5-2): David; Postacchini, Monaco, Pjetri; Morazzini (37’st Calamita sv), Sindic (5’st Di Matteo), Alla, Palmucci, De Luca G. (22’st De Luca E.); Latini (33’st Bonacci), Dell’Aquila (26’ st Papa). All. Mariani

CASTELFIDARDO (3-5-2): Sarti; Morganti, Imbriola, Rotondo; Pedini (1’st Kurti), Miotto (48’st Graciotti L.), Nacciarriti (28’st Evangelisti), Guella, Fabbri; Braconi, Nanapere. All. Giuliodori.

Arbitro: Chiarlotti di Macerata.

Rete: 27’ Morazzini.

Note. Presenti 200 spettatori circa. Espulsi al 41’ st Imbriola e al 48’ Fabiani dalla panchina. Ammoniti: Rotondo, Dell’Aquila, Palmucci, Morganti, Orlietti, l’allenatore Mariani. Recupero: 4 e 7 minuti.

Il Montefano torna alla vittoria interrompendo la lunga striscia positiva del Castelfidardo e incassa 3 punti molto preziosi in un campionato in cui è fondamentale muovere sempre la classifica. La partita si dimostra difficile ed equilibrata per il valore degli avversari che cercano di rimettere in sesto la gara, ma dall’altra parte i viola sono impeccabili in fase difensiva impedendo anche agli avversari di sfruttare la capacità di ribaltare l’azione. La partita è decisa da un episodio: il rasoterra di Palmucci (27’) è respinto dal portiere e Morazzini è il più veloce di tutti e insacca. Prima del gol i locali si fanno vedere con il colpo di testa di Pjetri (2’) e gli ospiti con Braconi (8’). Dopo la rete c’è la reazione ospite: Nanapere (29’) non riesce a colpire al meglio e nel finale (40’) Miotto spara alto dal limite. Si va all’intervallo con il Montefano in vantaggio. Nella ripresa il Castelfidardo prova a rimettersi in carreggiata con Braconi (22’) il cui colpo di

testa termina sul fondo e con Evangelisti (30’) che non inquadra lo specchio della porta. L’espulsione di Evangelisti (41’ st) complica il cammino degli ospiti e il Montefano potrebbe raddoppiare in contropiede: Papa (41’) ha la palla buona ma calcia addosso a Sarti e negli ultimi minuti termina sul fondo il diagonale di Bonacci.

Alla fine i viola conquistano la vittoria e possono preparare con un altro spirito le prossime due trasferte di

fila.