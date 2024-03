Montefano vede la vetta

2

MONTURANO

0

(4-3-1-2): David; Morazzini (37’st Cingolani), Postacchini, Monaco, De Luca E. (20’st De Luca G.); Di Matteo (33’st Camilloni), Alla, Sindic; Palmucci (22’st Pjetri); Bonacci (9’st Stampella), Papa. All. Mariani.

MONTURANO CAMPIGLIONE (3-4-2-1): Isidori; Paniconi, Adami (37’st Bernacchini), Muzi; De Carolis (3’st Nacciarriti), Islami, Loviso, Frinconi (40’st Fabi); Tracanna (15’st Rotondo), Curzi (15’st Ezzaitouni); Moretti. All. Cuccù.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 30’ Papa, 2’st Bonacci.

Continua la corsa del Montefano che batte la Monturanese e si porta a due punti dalla vetta. I viola fanno registrare un netto predominio in una partita che presentava dei rischi considerando la necessità degli ospiti di fare punti per la salvezza. La squadra di casa esercita una maggiore pressione e piano piano aumenta l’intensità della sua azione. Il primo tentativo è però di marca ospite con Islami che al quarto d’ora scalda i guanti di David. Poi il Montefano aumenta l’intensità: tentano la via del gol Morazzini, Sindic e Papa che al 22’ spara alto. Su calcio piazzato ci prova Loviso al 25’, dallo spigolo dell’area il centrocampista disegna una bella traiettoria neutralizzata da David. Al 30’ il risultato si sblocca: cross di De Luca e sulla palla si fionda Papa la cui deviazione non lascia scampo al portiere. Montefano in vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Mariani prova a lasciare ancora il segno con Morazzini al 34’, il diagonale termina sul fondo. Il Monturano ha la palla del possibile pareggio: è bravo Moretti ad agganciare in area e a concludere appena si gira, la sua conclusione è deviata in angolo. Ma le emozioni non sono affatto finite: è il 44’ quando De Luca mette ancora una volta in area un bel pallone ed è bravo Bonacci a concludere ma è altrettanto bravo Isidori a sventare il pericolo. Si va negli spogliatoi con il Montefano in vantaggio. Si ricomincia, e quasi subito (3’) la squadra di casa mette al sicuro il risultato: stavolta è Papa a indossare i panni dell’uomo-assist confezionando un bel pallone per Bonacci che traduce in gol. Sul doppio vantaggio il Montefano, che pochi giorni prima aveva giocato il recupero con l’Osimana, gestisce con intelligenza la partita. Da segnalare l’occasione capitata a Papa (24’) che da ottima posizione calcia centrale con Isidori che blocca a terra. L’ultima conclusione è sulla punizione di Loviso al 46’ con la palla che finisce sopra la traversa.