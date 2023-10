Montefiore, incontro coi residenti. A giorni partono i lavori al castello

Assemblea a Montefiore promossa dal comitato per i tanti problemi che attanagliano il quartiere. Erano presenti Moira Scalzini, presidente del Comitato, il sindaco Antonio Bravi, l’assessore all’ambiente Michele Moretti e quello alla viabilità e vice sindaco Mirco Scorcelli e molti residenti seduti in sala, interessati chi per strade e segnaletica, chi per la scuola materna e la sicurezza. Su quest’ultimo problema nel maggio scorso era stata inviata al Comune una petizione, firmata da 138 cittadini, per lo più familiari dei piccoli alunni che frequentano la scuola, che si affaccia sulla strada provinciale, che chiedono una segnaletica stradale migliore per limitare la velocità dei veicoli in transito e la presenza più frequente di personale della Polizia Municipale. Da parte dell’amministrazione sono stati indicati alcuni provvedimenti da adottare, ma i tempi non sono stati definiti. Buona notizia, invece, per il castello di Montefiore i cui lavori inizieranno a giorni con i fondi del Pnrr. Il quartiere chiede anche la sistemazione di ben tre strade: Cantalupo, San Donato e quella per Bagnolo, in condizione quest’ultima davvero pessime. L’assessore Scorcelli ha preso atto della risposta dell’Anas sugli attraversamenti pedonali in Via Pound, che collegano la frazione ai negozi posti al lato opposto della strada, che non rientrano nella competenza dell’Ente ma in quella del Comune come fatto presente da mesi dal consigliere Pierluca Trucchia che risiede nella vicina Montefano. Non sono mancate proposte da parte dei residenti. Il vice sindaco ha anche promesso che presto saranno realizzati 50 nuovi loculi cimiteriali di cui il quartiere, a dire il vero, non ne avvertiva la necessita e l’urgenza. Prossimo incontro ad aprile.