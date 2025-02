Montegranaro esulta. Il derby è gialloblù

2

SANGIUSTESE

0

: Taborda, Pagliarini, Urbinati, Capodaglio, Alidori (35’st Chimezie), Capponi, Rozzi (30’st Proesmans), Mancini (19’st Iuvalè), Perpepaj, Jallow (44’st Mangiacapre), Tonuzi (20’st Di Matteo). All: Mengo

SANGIUSTESE: Rossi, Tarulli, Aliffi, Iommi (15’st Morazzini), Pasqualini (35’st Gaspari), Cognigni (10’st Di Ruocco), Maquiesse, Crescenzi, Di Giminiani (10’st Cresci), Tulli (16’st Cornero), Grassi. All: Giandomenico

Arbitro: Scalvi di Lodi

Reti: 30’ Jallow, 47’st Mangiacapre

Note: ammonizioni: Mancini, Grassi, Tonuzi, Pasqualini, Jallow; epulsioni: 47’st mister Giandomenico

Torna al successo il Montegranaro e lo fa nella partita che da queste parti conta più di tutte. La squadra gialloblù infatti si impone nel derby contro la Sangiustese, frenando così la rincorsa dei rossoblù alla zona playoff. Montegranaro che vince e si porta a -2 dal quinto posto. Padroni di casa che si presentano in campo con un 4-3-1-2 dove la coppia d’attacco composta da Perpepaj e Jallow. Gli ospiti scelgono invece il 4-4-2 con Tulli e Grassi davanti. Dopo una mezz’ora di studio tra le due squadre, al primo vero affondo i padroni di casa trovano il vantaggio. Perpepaj recupera palla e lancia Jallow, che in velocità supera tutti e davanti a Rossi non sbaglia.

La Sangiustese non riesce a reagire e in apertura di ripresa rischia di subire il raddoppio, ma stavolta Rossi si supera su Perpepaj. La Sangiustese costruisce un paio di buone occasioni, ma Taborda è sempre attento. Gara che si avvicina al finale con il Montegranaro che trova la rete di Mangiacapre a chiudere i conti. Bravo il giovane attaccante ad addomesticare l’assist di Proesmans e battere Rossi. La Sangiustese dunque si arrende ed esce dal campo a mani vuote.