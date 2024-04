Montegranaro, un poker con vista playoff. Il Montegiorgio si ritrova fanalino di coda

4

MONTEGIORGIO

1

(4-3-3): Taborda, Diouane (6’st Foresi), Zaffagnini (24’st Capodaglio), Kukic, Ruggeri, Tissone, Capponi, Malavolta (35’st Morales), Cicconetti (13’st Marilungo), Tonuzi, Valentini (13’st Jallow). All. Marinelli.

MONTEGIORGIO (3-5-2): Forconesi, Monterotti (39’st Beleggia), Diakhaby, Rossini, Lombardi (28’st Flaiani), Giri, Vignaroli (24’st Capparuccini), Zancocchia, Verdesi, Albanesi (35’st Zamputi), Milozzi (45’st Morelli). All. Vagnoni.

Arbitro: Riccardo Lattuga di Pesaro.

Reti: 13’pt Capponi, 5’st Monterotti, 21’st Zaffagnini, 30’st Tonuzi, 39’st Morales.

Note: ammoniti Ruggeri, Diouane, Giri.

Il derby del Fermano se lo aggiudica il Montegranaro, che strapazza il Montegiorgio con un poker. Niente da fare per i giovani di Vagnoni, che perdono e si ritrovano in ultima posizione in compagnia di Azzurra Colli e Monturano Campiglione. Montegranaro che sblocca il match alla prima occasione, con Capponi che raccoglie una corta respinta della difesa ospite e lascia partire un sinistro imprendibile per Forconesi. Il Montegiorgio però risponde presente a inizio ripresa con il pareggio di Monterotti, che colpisce sul cross di Zancocchia. Pochi minuti dopo Verdesi spreca una ghiotta occasione in contropiede. Passato il pericolo, il Montegranaro si porta avanti con la rete di Zaffagnini sugli sviluppi di un corner, nonostante le proteste ospiti per fuorigioco. I gialloblù poi dilagano con Tonuzi in contropiede e Morales, che firma il poker definitivo con un facile tap-in. Si complica la situazione del Montegiorgio, che non ha più margine di errore se vuole i playout. Il Montegranaro continua a lottare per il quinto posto, che vale i playoff.