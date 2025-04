Montelago Celtic Festival. È partito il countdown

Dopo il sold out del primo step delle vendite invernali, aperta la seconda tranche di prevendite della 22esima edizione del Montelago Celtic Festival, con la "Spring Offer" tra sconti e agevolazioni fino al 30 giugno. Il festival folk tornerà a Serravalle di Chienti dal 6 al 9 agosto con 36 concerti live, workshop, conferenze, cammini, giochi, balli e cinema.

Si parte mercoledì 6 con il power metal italiano dei Wind Rose, poi la collaborazione esclusiva di Ogam col maestro irlandese Davy Spillane, e la reunion dei mitici Kan guidati dal flauto di Brian Finnegan. La notte di giovedì 7 sarà il momento degli strumenti tradizionali e testi in antico norreno dei Wardruna, band norvegese che presenterà anche il suo sesto album "Birna". La giornata, aperta al Mortimer Pub con le variazioni folk dei giapponesi Harmonica Creams, si chiuderà sullo stesso palco con i francesi Groove Factory.

Venerdì 8 almeno dieci concerti, fra cui Elephant Sessions con il sound progressive, mentre i Peatbog Faeries proporranno una commistione di musica scozzese e house. Torneranno anche gli italiani Corte di Lunas e The Rumpled. Sabato 9 i norvegesi Kalandra spinti dalla voce di Katrine Ødegård Stenbekk; gli inglesi Kathryn Tickell & The Darkening, il bis celtic blues style degli Harmonica Creams e le intense performance dei tedeschi The O’Reillys and the Paddyhats.

Pronti a esibirsi saranno anche PianoFolk Trio, Rudemà, Zeckyboys, Triddana, Duo Brotto - Milleret, Fragment, O’Tridal, Grumpy O Sheep, Jimmy & Scots Folk Band, Lennon Kelly, TriOblique, Musical Box, Valkanorr, Lorenzo Forconi Dj Set e le band selezionate per il nono European Celtic Contest, concorso nella cornice del Mortimer Pub, in collaborazione con altri cinque festival. Info e prevendite: www.montelagocelticfestival.it.