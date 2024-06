Montelago ecotrail 2024: percorsi e programma

Muccia, 27 giugno 2024 - Tutto pronto per la quarta edizione del Montelago Eco Trail, in scena domenica, organizzata dal Cus Camerino in collaborazione con i Comuni di Muccia, Camerino, Serravalle di Chienti e Sefro, della Pro-Loco di Muccia e con il patrocinio di FederCusi, Coni, Unicam e delle unioni montane Potenza Esino Musone e Marca di Camerino. Il programma è stato presentato a Muccia dal sindaco Mario Baroni, con i colleghi Roberto Lucarelli di Camerino e Pietro Tapanelli di Sefro e l’assessore allo sport di Serravalle Alessandro Palombo.

Una sfida unica, immersa nella natura, che avrà luogo domenica con ritrovo a largo Fedeli di Muccia dalle 7 e partenza alle 9.30. Tre i percorsi: 15 chilometri uomini, 10 donne e 10 junior femminile e maschile. La gara è valida come campionato regionale Assoluto, Promesse e Junior di corsa in montagna. Per le iscrizioni, fino alla scadenza di domani, è a disposizione il portale online Timing Run.

“Un’edizione che completa questo territorio – ha spiegato il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli -. Siamo partiti dalla piazza di Sefro qualche anno fa. L’anno scorso abbiamo raggiunto Camerino in occasione dei Campionati nazionali universitari, quest’anno abbiamo questo bellissimo percorso che prevalentemente transita su Muccia ma tocca anche Serravalle di Chienti. Avere un territorio accogliente come il nostro, con amministrazioni molto sensibili e con tecnici in grado di organizzare percorsi interessanti, è un valore aggiunto”.

La manifestazione itinerante, che nel corso degli anni appunto ha toccato i vari Comuni rappresentati, coincide anche con il terzo Memorial Francesco “Paco” Gentilucci. Presenti in conferenza le sorelle di Francesco, Maria e Giorgia, che hanno presentato con il sindaco Baroni i trofei e la maglia ufficiale di questa edizione e che hanno letto un bellissimo testo scritto dallo stesso Francesco, manifesto della gara:

“La corsa mi ha insegnato la gratitudine Prendi quello che viene Se arriva un temporale, prendi l’acqua Se nevica, prendi il freddo Se sei triste, vivi la tristezza Se sei in crisi, vivila finché non passa Continua a correre Prendo tutto quello che viene e lo accetto con gratitudine Gioia, dolore, rabbia, amore, caldo, freddo Quello che prendi è quello che sei Quello che sei è quello di cui hai bisogno”