Montelupone, Civitanova e Potenza Picena uniscono le forze

L’unione fa la forza, specialmente quando si opera nel sociale e nel volontariato. Con questo spirito è stata creata una sorta di gemellaggio tra i tre gruppi comunali di Protezione civile, che appartengono ai Comuni di Potenza Picena, Montelupone e Civitanova. L’obiettivo è mettere in atto diverse iniziative congiunte con il coinvolgimento di tutti i volontari, ma anche di aiutarsi in caso di emergenze improvvise, un po’ come una grande famiglia. Il tutto è nato durante le due giornate del corso di formazione della Protezione civile, organizzate dalla Regione, e svolte a Sarnano nel week end, tra sabato e ieri. Nel primo giorno si è tenuto un corso di guida per fuoristrada, mentre ieri si è parlato di primo soccorso e psicologia del soccorso.

g. g.