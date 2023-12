Montelupone si immerge nel Natale. Luci, concerti e presepe vivente

Non solo miele in queste giornate di inizio dicembre a Montelupone che si prepara per immergersi anche nell’atmosfera natalizia con l’accensione delle luci, mostre e concerti che scandiranno queste feste. Mentre prosegue fino al 10 dicembre Apimarche con il primo mercatino natalizio dedicato al miele in Italia, oltre all’inaugurazione della mostra "Sant’Ambrogio e l’apicoltura romantica", ci sarà anche l’accensione delle luci di Natale nel cuore del borgo, che sarà illuminato a festa e avvolto da una calda atmosfera.

Il 17 dicembre all’abbazia di San Firmano, alle 17, si svolgerà il concerto di Natale a cura dell’Unitalsi, mentre la mattina di Natale alle 11.30 niente meno che Babbo Natale arriverà in piazza per uno scambio degli auguri tutti insieme. Il giorno di Santo Stefano sarà all’insegna della musica col concerto di Natale al teatro Nicola degli Angeli, a seguire il 28 dicembre la corale San Francesco di Montelupone e il coro San Francesco di Macerata, diretti dalla maestra Laura Corbelli si esibiranno nella chiesa di San Francesco, alle 21, nel concerto "Alla fredda tua capanna". L’Epifania sarà scandita dal presepe vivente all’abbazia di San Firmano (alle 16), un momento per chiudere insieme le festività.