Montemilone esulta

montemilone

3

portorecanti

2

MONTEMILONE : Bentivogli, Tramannoni, Kheder, Perfetti, Giampaoli (73’ Eleonori), Porfiri, Andreucci (Pantanetti), Marinangeli (60’ Carlini), Rocci (Marini), Bartolini (70’ Sejfullai), Properzi. All. Carucci.

PORTORECANATI: Piangerelli, Angelici, Durazzi, Camilletti, Tiranti, Guercio, Baldoni (73’ Buffalari), Petrini, Prosperi, Mucciacciaro (88’ Jemmali), Di Francesco. All. Moriconi.

Arbitro: Campoli di Ancona.

Reti: 8’ e 82’ Rocci, 10’ Prosperi, 65’ Durazzi, 77’ Andreucci.

Cinque reti, traverse e tante altre occasioni. Il risultato si sblocca all’8’ con la deviazione vincente di Rocci sull’angolo di Bartolini. Il Portorecanati pareggia con Prosperi che calcia a rete la palla respinta dal palo. Gli arancioni ribaltano la situazione quando (65’) Durazzi su punizione manda la palla a insaccarsi a fil di palo. Al 77’ il risultato torna in parità con Andreucci che chiude in modo vincente l’azione. Le emozioni non sono finite perché ci pensa Rocci a regalare ai tifosi locali l’ultima quando la sua girata sancisce la vittoria.