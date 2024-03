Montemorello, la riscossa: "Il quartiere deve vivere"

Dopo la recente costituzione dell’associazione "Tra le porte", che raccoglie i residenti e commercianti di via Cavour e via Calcagni, ecco a ruota un’identica iniziativa del quartiere di Montemorello i cui residenti e commercianti hanno già definito una bozza dello statuto per la costituzione di un comitato che presenteranno al sindaco nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di essere messi alla stregua di altri quartieri e avere, così, finanziamenti per dare vita ad iniziative strutturali e straordinarie legate ad eventi stagionali. Il quartiere, nel corso degli anni, malgrado la chiusura di diversi negozi, avvenuta in concomitanza del graduale impoverimento del vecchio ospedale Santa Lucia, che ha iniziato a perdere pezzi sin dal 2011, si è, seppur lentamente, ripopolato di famiglie di giovani coppie attratte dal fascino del luogo trovandosi a contattato con Palazzo Leopardi e il Colle dell’Infinito. Il neo Comitato si propone di rendere vive le stradine e i caratteristici vicoli della zona specie dopo il tramonto perché, bene o male, fra gite scolastiche in visita alla casa del Poeta e i turisti nel corso della giornata c’è un certo movimento. "Dopo le ore 19, invece, cala il silenzio", ci dice un commerciante. "Ecco, il nostro intento è di creare iniziative serali per portare gli stessi residenti ad uscire di casa e per richiamare gente da altri quartieri e città limitrofe. Per il resto è necessario stringere un rapporto con il vicino Centro Nazionale di Studi Leopardiani, con il Fai, che ha in gestione l’Orto del Colle dell’Infinito e, perché no, con casa Leopardi. Inoltre, c’è la risorsa del vicino convento dei Cappuccini che offre ampi spazi all’aperto per ospitare spettacoli, oltre che l’ottima cucina dei frati. Un’idea è quella di riproporre la cena del Quartiere con lunghe tavolate dislocate lungo la via che attraversa il nucleo abitato dello storico rione che ha ispirato la poesia de ’Il sabato del Villaggio’". Insomma, il quartiere vuole ritornare ai vecchi fasti quando a rappresentarlo c’era persino il suo cittadino più autorevole, Verardo Sordi, che venne insignito del titolo di "sindaco del quartiere": una piccola repubblica autonoma a cui mancava solo di battere moneta propria. Oggi gli abitanti si ritrovano per ridare vita e sviluppo allo storico rione.

Antonio Tubaldi