Montesi: "Svolta nel Pd, inizia un nuovo percorso"

"Ricostruiamo e diventiamo la forza che riapre il dialogo anche con le altre forze politiche dell’opposizione, lasciando da parte gelosie e rigidità. Il cambiamento che è iniziato con Elly Schlein, è avviato anche nelle Marche, con Chantal Bomprezzi, che siamo sicuri saprà riaprire il Pd, per guardare fuori e far guardare dentro ai tanti che in questi anni se ne sono andati, ma che hanno voglia di esserci. Uscendo dalle logiche interne e lanciando la sfida fuori, alle Marche". Massimo Montesi, coordinatore regionale di Articolo Uno, interviene dopo le primarie nazionali e regionali del Pd, auspicando un rinnovato dialogo sui temi fondanti per il rilancio del Paese. "I temi del lavoro, della riduzione delle diseguaglianze, della transizione ecologica, dei diritti sociali e civili, della ricerca prioritaria della pace – aggiunge Montesi –. Uscendo dalla logica dell’autoreferenzialità, che purtroppo ha segnato Pd e sinistra negli ultimi anni. E su questi temi, dei quali si è fatta interprete Elly Schlein, le persone, di sinistra, si sono ritrovate e hanno espresso un’altra volta ancora la speranza di un cambiamento. Inizia un nuovo percorso, anzi continua la fase costituente per ristabilire la connessione con il nostro popolo".