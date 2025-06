Monteverde accusa:: "È miopia politica"

"Una miopia politica che ha impoverito la città. E che ora mette a rischio il legame con una delle più importanti manifestazioni di ricerca musicale di livello nazionale che cresce proprio a Macerata, Musicultura". Così Stefania Monteverde, consigliera comunale di Macerata Bene Comune, critica il taglio dei contributi al festival e il rinnovo per un solo anno dell’accordo di collaborazione con l’amministrazione. "Quanta lungimiranza c’è in questa decisione? Poca, ben poca. Chi governa la città di Macerata non sa che governare bene il sistema culturale significa fare investimenti pluriennali per progettare, impegnare artisti e maestranze, fare economie di scala, garantire lavoro e crescita. Non ha nessun senso politico dire che non si vuole prendere impegni per le prossime amministrazioni. Allora non avrebbero dovuto neanche aprire cantieri oltre la scadenza di mandato. Inutile fingere: significa non saper garantire un progetto di investimenti culturali per la città di Macerata, soprattutto per i grandi festival che impegnano risorse pubbliche e private, e generano lavoro e indotto importanti".