Monteverde in pressing su Parcaroli "Una nuova sede per lo Scientifico"

"Dieci milioni del Pnrr per tutte le scuole del territorio tranne che per lo Scientifico". Lo denuncia Stefania Monteverde, consigliera comunale di Macerata Bene Comune. "Il presidente della Provincia, nonché sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, rende noto che la Provincia ha ottenuto 10 milioni per le scuole del territorio. Tutte tranne il liceo Scientifico di Macerata, la più grande scuola del capoluogo con oltre mille studenti e personale, in crescita di iscrizioni eppure senza una sede unica, senza palestre e laboratori adeguati. Lo Scientifico ha bisogno di una sede nuova, sicura e funzionale. La Provincia ha già in cassa 8 milioni del Pnrr per il Galilei e non ha ancora rivelato che cosa vuole farne. È tempo di investire su un’edilizia scolastica nuova e sicura – dice Monteverde –. E nel tempo necessario della costruzione, si trasferiscano gli uffici provinciali in altre sedi e si metta a disposizione tutto il Palazzo degli Studi, che fu progettato proprio per ospitare il neonato Scientifico cento anni fa. Ora nel centenario è tempo di realizzare una sede nuova".