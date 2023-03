Monteverde: invito il Pd locale a non disperdere il ponte con il ’fuori’

"Come me, molti non iscritti hanno partecipato per sostenere un progetto politico per un Partito Democratico aperto, inclusivo, capace di aprire il suo patrimonio di sedi come laboratori di politica a sinistra, in dialogo con le realtà associative, politiche, sociali dei territori. È questo il ponte che la Schlein ha aperto per rilanciare un progetto progressista". L’ex assessore Stefania Monteverde (gruppo Macerata bene comune) era tra i non iscritti al Pd che hanno sostenuto la candidatura della Schlein come nuova segretaria del partito e ora, dopo la vittoria anche a Macerata con un 62% dei consensi, cresce l’invito a non disperdere quanto si è iniziato a costruire. "Abbiamo vinto perché abbiamo costruito un ponte tra dentro e fuori, ha dichiarato la neosegretaria Schlein - ricorda Monteverde -. È questo il ponte che la Schlein ha aperto per rilanciare un progetto progressista sia nel Paese che nelle nostre città. Molti forse si iscriveranno al partito e molti no, ma tutti guardano con interesse al progetto politico che hanno sostenuto. Per questo l’invito al Pd di Macerata è a non disperdere questo patrimonio di partecipazione e coltivare questa relazione con il fuori. Per rafforzare l’opposizione critica al governo delle destre e per costruire una proposta politica di governo condivisa, credibile e convincente anche nelle nostre città e nella nostra regione".