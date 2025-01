"Monti azzurri a teatro", in scena c’è Boldrini tra equilibrio e versi

Inizia domani la rassegna "Monti azzurri a teatro", promossa dall’unione montana Monti Azzurri. Alle 21, al teatro comunale di Loro Piceno, sul palco salirà Maurizio Boldrini, con due tempi dedicati ai Canti di Giacomo Leopardi e ai Canti orfici di Dino Campana. In questo recital del Minimo Teatro ci sarà anche il musicista Lucio Matricardi. Disposizione fonica a cura di Euro Morresi. "Gli spettatori potranno godere di alta poesia e saranno anche testimoni di un primo innovativo equilibrio tra vani sonori", spiegano i promotori. "C’è un urgenza per Leopardi, i poeti e la poesia – dice Boldrini – è necessario sottrarre i loro corpi testuali ai luoghi comuni prima che ne vengano totalmente assorbiti. L’operazione che compio stavolta è volutamente sovversiva, a tratti anche con voce e musica da schiaffi, schiaffi musicali magistrali quelli dell’amico Lucio Matricardi, ma per sradicare almeno due poeti dalle sabbie mobili dei luoghi comuni, dall’ambito degli spettatori addormentati, dalla mercificazione videoturistica, dall’industria imperante dell’ idiozia, e restituire i loro corpi testuali di nuovo vivi e palpitanti di forza poetica. In definitiva è un’ operazione sovversiva per restituire i poeti alla disciplina classica, in un contesto che non sa più né di disciplina né di classe". Il recital sarà in scena anche a Caldarola il 18 gennaio e a Penna San Giovanni il 2 febbraio. "Non si tratta di repliche, quelli del Minimo Teatro sono sempre pezzi unici", conclude l’organizzazione. Info 338.9698357.

l. g.