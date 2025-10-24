"Monumenti aperti", e gli alunni diventano artisti

"Monumenti aperti" arriva per la prima volta nelle Marche, a Montefano, domani e domenica. Sarà l’occasione per scoprire il teatro La Rondinella e il Ciclo museo, punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montefano ed è curata dall’associazione culturale La rondinella con il supporto della Pro Loco di Montefano e sotto la supervisione del regista Marco Bragaglia.

Durante i due weekend, i bambini delle terze A e B e della quinta A della scuola primaria Olimpia e della 2ª C della secondaria Falcone e Borsellino di Montefano, parte dell’istituto Luca Della Robbia, saranno le guide d’eccezione grazie all’impegno della dirigente Filomena Maria Grec e delle insegnanti coinvolte: Lucia Santanatoglia, Alice Palmieri, Leida Furiasse, Simona Corsetti, Laura Dario, Silvana Rinaldi, Emanuela Marini, Barbara Piervittori, Rosa Di Monte, Monica Valentini e Valentina Menichelli.

I ragazzi hanno seguito un percorso di apprendimento delle strutture che saranno aperte. La 5ªA si cimenterà in uno spettacolo, presentato durante le visite dei turisti. Inoltre alcuni lavori artistici, disegni, plastici e componimenti poetici realizzati dalle terze A e B saranno esposti nel foyer del teatro. Gli studenti della 2ª C hanno invece realizzato un podcast. Tutti i ragazzi saranno identificabili dai berretti rossi con il logo di Monumenti Aperti.