"Monumento ai caduti, piove nella cripta e nessuno interviene"

Oggi 4 novembre è una data che ci ricorda i tanti soldati recanatesi caduti nelle due ultime guerre mondiali per la Patria. "Un’occasione questa – afferma Benigno Capodaglio, da anni impegnato nella Protezione civile di Recanati – che dovrebbe indurci a prestare maggiore cura del monumento che ospita alcune salme di questi valorosi concittadini". Capodaglio si riferisce in modo particolare alla cripta che si trova sotto il monumento, posto all’ingresso del cimitero, in parte ultimamente ripulito dopo le tante proteste dei recanatesi. "Quello che è indecoroso - insite - è che all’interno della cappellina, che ospita diverse tombe, ci piove e malgrado l’abbia fatto presente più volte, nessuno si è preoccupato di chiudere le fessure dalle quali scende acqua piovana. Il pavimento, ogni volta che piove, si trasforma in una gigantesca pozzanghera". Poi, fa sempre presente Capodaglio, bisognerebbe riprendere le incisioni dei nomi dei soldati e graduati qui sepolti, che il tempo ha sbiadito e che a stento oggi si leggono. Alcuni non si leggono proprio. "Lo ripeto - conclude - è necessario intervenire subito affinché l’acqua piovana non penetri più dall’alto finendo poi anche all’interno dei loculi, oltre che lungo le pareti e sul pavimento". Altra attenzione, aggiunge infine Capodaglio, dovrebbe essere rivolta alle scale in ferro poste nei vari colombari, presenti in varie parti del cimitero, i cui loculi sono posti anche a diversi metri di altezza. Scale che non sempre ci sono o sono praticabili e addirittura a volte troppo basse. "Penso alle difficoltà delle persone anziane impossibilitate a servizi di queste scale e quindi a deporre un mazzo di fiori accanto alla tomba del proprio caro". Asterio Tubaldi