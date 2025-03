Monumento illuminato di giallo per l’8 marzo. L’invito di Rosaria Moroni

Illuminare di giallo un monumento o uno scorcio della città in occasione dell’8 marzo per diffondere il messaggio delle pari opportunità. Questo l’intento della Commissione provinciale per le pari opportunità che, attraverso la sua presidente Rosaria Moroni, ha scritto alle 55 amministrazioni comunali del Maceratese. "È un gesto simbolico per condividere il messaggio delle pari opportunità – ha spiegato Moroni – che, se da un lato ribadisce la sensibilità di chi amministra verso il mondo femminile, dall’altro può rappresentare per i cittadini un momento di riflessione, condivisione e responsabilizzazione".