"Monumento in pessimo stato e parco Zucchetto pericoloso"

"Nel parco Calogero Zucchetto nessun rispetto per la cultura della legalità e assenza di alcuni requisiti di sicurezza per i bambini". Giulio Silenzi (Pd) attacca Fabrizio Ciarapica e Giuseppe Cognigni: "Mentre confezionavano un pomposo servizio sulla installazione di tre giochi in sostituzione di quelli rotti da tempo, né il sindaco né l’assessore si sono accorti che, a pochi metri dal loro set, versa nell’abbandono il monumento alla persona a cui quel verde è intitolato, un poliziotto che nel 1982 venne assassinato dalla mafia a Palermo". La cerimonia di intitolazione avvenne nel 2018, presenti anche l’allora capo della polizia Franco Gabrielli e il questore di Macerata, Pignataro. "Ciarapica disse - ricorda Silenzi - che “il parco era luogo della memoria e della speranza, testimonianza dei valori della legalità e saremo tutti orgogliosi di spiegare ai nostri figli e, un giorno, ai nostri nipoti chi era Calogero Zucchetto“". Però oggi il monumento "è nell’abbandono- denuncia Silenzi - aggredito dalla ruggine, vegliato da piante rinsecchite e erba ingiallita. Eppure sindaco e assessore non se ne sono avveduti, preoccupati di autocelebrarsi per l’installazione di tre giochi usati a pretesto per parlare a sproposito di ‘Città a misura di bambino’". E rileva che "non si sono accorti nemmeno che l’area giochi non è delimitata da una siepe, a pochi metri dalla strada del lungomare, pericolosa per la sicurezza dei bambini. Una ‘città a misura di bambino’ non può essere uno slogan e non bastano solo i giochi. Serve anche altro, cominciando dalla sicurezza e dalla coerenza e dal rispetto per un simbolo della lotta alla mafia".