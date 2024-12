Morazzini è pronto a sfidare gli ex compagni: "Attenzione a Papa"

"Sarà una partita dalle mille emozioni perché a Montefano ho trascorso due anni splendidi". Nicolò Morazzini, difensore esterno della Sangiustese, pensa a domenica quando affronterà la sua ex squadra. "Rivedrò con piacere tante persone – aggiunge – dopo due stagioni in crescendo in cui abbiamo sfiorato la vittoria del campionato. Porto nel cuore quanto ho trovato a Montefano, dal presidente ai tifosi ai compagni. Sarà una partita speciale, dalle mille emozioni". Dopo i ricordi si penserà solo alla partita. "Quel campo – dice Morazzini – è sempre avaro di punti, la palla viaggia con maggiore velocità, poi i viola costituiscono una formazione fisica e di qualità, la classifica non testimonia appieno il valore del Montefano che viene da due vittorie di fila, l’ultima colta a casa del quotato Matelica. Pure noi siamo una bella realtà, abbiamo sempre giocato alla pari con qualsiasi avversario e lo stesso faremo domenica. Penso che avrà la meglio chi terrà il ritmo più alto nei 90 minuti, chi sarà più cinico e concentrato. Dovremo prestare attenzione a Papa, ha una grande condizione come dimostrano le ultime gare".