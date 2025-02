Morelli lascia il segno, apoteosi Urbino. La Maceratese ancora dentro il tunnel

1MACERATESE0 CALCIO (4-3-1-2): Alessandroni; Nisi, Boccioletti, Zancocchia, Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Pierpaoli (21’ st Palazzi); Bardeggia (48’ st Giovane); Morelli (27’ st Arcangeli), Santi (27’ st Montesi). All. Mariani MACERATESE (3-4-3): Gagliardini; Ciattaglia, Nicolosi (7’ st Ruani) Mastrippolito; Lucero, Bongelli (30’ st Del Moro), Marras, Montiero (36’ st Cirulli); Cognigni (21’ st Gomez), Vrioni, Vanzan. All. Possanzini Arbitro: Diella di Vasto Rete: 26’ st Morelli

Pubblico delle grandi occasioni al Montefeltro con l’Urbino che cerca il riscatto con la forte Maceratese alla terza partita in sette giorni. Squalificato Galante mister Mariani da fiducia in avanti al giovane Santi (2006) al debutto stagionale dal primo minuto. Anche la Maceratese cerca di riscattarsi dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa con il Tolentino che ha significato la perdita del primato. Squadre che si studiano all’avvio guardinghe e pronte a colpire le rispettive difese. Prima occasione di marca ospite con Cognigni che a poco più di cinque metri dalla porta difesa da Alessandroni cicca un pallone facile e la palla termina sul fondo. Passano 4 minuti e risponde l’Urbino con Bardeggia che serve Santi anticipato di un soffio a due metri dalla linea bianca. Al 19’ punizione di Vanzan con Lucero che disturbato mette alto di testa. Ancora Bardeggia che calcia di destro appena dentro l’area con la palla che si spegne alta sulla traversa. Ultimo tentativo del primo tempo ancora Bardeggia onnipresente, che calcia di poco a lato.

Ripresa a ritmi altissimi con l’Urbino che prende in mano il match. Al 9’ occasione con Bardeggia che serve Santi il quale manca il tap-in da pochi passi. Al 12’ ancora occasionissima Urbino: l’immarcabile Bardeggia serve Cusimano che calcia a fil di palo. Risponde la Rata al 17’ con Marras su punizione, palla alta. Ancora Rata con una punizione del limite di Valzan che vede il suo tiro deviato in angolo. Al 25’ ancora Marras che si accentra e calcia di sinistro, bella parata di Alessandroni.

Un minuto dopo passa l’Urbino. Bardeggia arriva sul fondo e rimette dietro per Morelli che calcia magistralmente sul secondo palo per l’1-0. Apoteosi gialloblù. Palazzi, subentrato a Pierpaoli, ci prova al 33’ con tiro ribattuto. Il finale è turbolento con la Rata che mette dentro tutte le forze per raggiungere il pari ma la difesa dell’Urbino regge senza rischiare nulla.